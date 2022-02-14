現今不少人利用投資股票來賺取被動收入，有位人妻發現自己老公存股百萬元，每月利息有15000元，因此希望能拿其中的9000元當作家庭預備金，且認為自己又沒有要對半分，這樣過分嗎？貼文一出引起大批網友懷疑她的數學能力，甚至有網友認為這樣的數學程度，還是把錢交給老公管理好了！

一名人妻在臉書「靠北老公2.0」PO文，發現自己老公存股300多萬，每個月大約都有15000的利息可領，因此開口要求老公能將15000的利息拿出9000元當作額外的家庭預備金，認為又沒要求對半分，並說自己這樣做過分嗎？

不少網友對於這位人妻說的對半分說法覺得不可思議，由於15000元的一半是7500元，9000元已經超過一半，「妳數學老師在哭了」、「15000的一半是7500還是9000啊？請問有數學系的可以解答嗎？」、「我只知道妳算數真的很爛」、「給你家用不過分，過分的是你！」、「妳是不是數學不好？！」、「連數學都算錯了，還家庭預備金？」、「現在大家都知道妳數學不好了….」、「這樣的數學程度，錢還是給老公管理比較ok」。

人妻發現老公存股百萬元，希望老公能交出將利息的一半交出來當交停預備金，網友則搖頭，懷疑人妻的數學實力。（翻攝自臉書社團靠北老公2.0）