雖受到俄烏情勢緊張，台股嚇傻，14日指數下跌313點，收在17997點，萬八再度失守，不過，國泰投信指出，金虎年投資是風險與機會並存，建議投資人可透過定期定額參與台股，並挑選兼具ESG與高股息特性的ETF，即便市場充滿不確定性，還有股息作為下檔保護，不僅能長線參與台股趨勢產業，同時也幫助投資人提高投資勝率。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑表示，根據數據統計，以農曆春節後開始交易日為基準，觀察近8年來開春後後10日、20日至60日漲幅變化，可發現臺灣加權報酬指數平均漲幅分別為2.15％、2.51％、0.64％、2.22％、3.22％、1.46％。

而國泰永續高股息ETF所追蹤的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，其平均含息漲幅分別為2.51％、2.95％、2.90％、2.56％、3.99％、2.54％，各階段表現皆優於臺灣加權報酬指數上漲幅度，且該指數過往農曆年後皆出現上漲，讓投資人有機會股息、價差兩頭賺。

此外，國泰投信指出，國泰永續高股息ETF（00878）更是金虎年首波除息的ETF，預估配息金額每單位發放0.3元現金股利，實際配發金額將在2月17日公布，除息日則訂在2月22日，投資人最晚只要在2月21日前持有或申購，皆可參與本次配息，讓投資人搶頭香，年後再領一包除息紅包。

游日傑分析，ESG永續理念逐漸受到投資界資金青睞，如國內勞動基金第一季委任投資案鎖定ESG標的，而勞退基金絕對報酬的委任案，也同樣是鎖定台灣ESG企業，顯示ESG投資長多格局未變。加上聯準會最快可能在3月結束購債後啟動升息，金融業為主要受惠股，升息推動利差擴大，且2021年金融業獲利攀高，2022年配發的股利有望隨之提高，未來配息可期，00878成分股有25％配置於金融股，有機會搭上利多。

國泰投信指出，投資高股息ETF時，除了關注帳面股息率以外，也要留意資本增值表現，以免賺了股息卻賠了價差。00878自成立以來每季皆配息，且填息率達100％，最快1天即完成填息，即便去年12月遇到市場回檔波動劇烈，00878也能在17天填息成功，是長期存股的好標的，建議投資人若想要完整參與00878每季配息及填息的機會，現在即可進場持有佈局。