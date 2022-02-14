俄將出兵烏克蘭 教育部：我12位在烏留學生尚未有人表示返台意願 17:042022/02/14 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部呼籲在烏克蘭的12位我國留學生，盡快離境。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯即將出兵烏克蘭，我國在烏克蘭有12名留學生，教育部之前已請他們盡速離境。不過教育部今天表示，目前尚未有學生表示返台意願及要求協助。 教育部說，俄羅斯代表處教育組業與目前在烏克蘭12名留學生建立聯繫管道，並建議留學生依外交部建議盡速離境，但目前沒有人表達返台意願。教育部已責成駐俄教育組密切留意當地情勢發展，並與留學生保持聯繫，並提供必要之協助。 《國際政治》蘇利文：俄國可能發動猛烈空襲 美國人應立即撤離烏克蘭 俄烏局勢升溫 多國撤使館 轉移人員 #留學生 #烏克蘭 #教育部 #意願 #返台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰雲密布 台灣金融業暴險逾2291億 04:102022/02/14 焦點要聞 避戰！駐英大使曝烏克蘭恐向俄勒索大讓步 總統秒打臉 14:582022/02/14 國際 烏克蘭危機 我外交部籲國人盡速撤離 04:102022/02/14 話題觀察 談國高中生延後上學議題 青民協提解套：早自習讓學生自由參與 10:042022/02/14 生活 美稱俄本週入侵 烏克蘭總統向美要證據 11:432022/02/14 國際 澳洲防長：俄羅斯倘攻烏克蘭 北京將加強壓迫台灣 12:482022/02/14 國際 日本撤出駐烏克蘭大使館人員 2度籲國民速離境 11:422022/02/14 國際 俄隨時入侵烏克蘭 美揭進攻劇本：恐波及大量平民 08:452022/02/14 國際 雙語國家政策需要外師 教育部讓1068位外師明起申請入境 16:052022/02/14 生活 《國際經濟》俄烏局勢緊繃 亞股跌、油金漲 11:422022/02/14 財經 烏克蘭總統要拜登盡快訪問基輔 拜登反應曝光 10:432022/02/14 國際 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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