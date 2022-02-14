俄羅斯即將出兵烏克蘭，我國在烏克蘭有12名留學生，教育部之前已請他們盡速離境。不過教育部今天表示，目前尚未有學生表示返台意願及要求協助。

教育部說，俄羅斯代表處教育組業與目前在烏克蘭12名留學生建立聯繫管道，並建議留學生依外交部建議盡速離境，但目前沒有人表達返台意願。教育部已責成駐俄教育組密切留意當地情勢發展，並與留學生保持聯繫，並提供必要之協助。