光寶科宣布，去年第四季EPS以1.11元創5年同期新高，全年EPS則以6.01元創歷史新高，光寶科總經理邱森彬表示，首季營收可望比去年同期溫和成長。

光寶科今日舉行2021年第四季法說會，光寶科表示，來自於光電半導體、雲端運算、5G、AIoT與汽車電子等市場的需求穩定成長，第四季營收為445.69 億元，銷貨毛利率與營業淨利率分別為17.3％與8.1％，稅後獲利為25.09億元、EPS為1.11元，創下五年來同期新高，全年營收1648.28億元，全年銷貨毛利率和營業淨利率為18.5％及7.9％，分別年增1.1個百分點、1.4個百分點，稅後淨利為138.87億元，EPS為6.01元，年增39％，2021全年度獲利率、EPS均創下歷史新高。

光寶科強調，獲利的提升歸功於光寶積極的優化產品組合，以強化全球智能製造與供應鏈管理之彈性與速度，有效提升營運效率。

光寶總經理邱森彬表示，2021年營收年成長達10％，銷貨毛利、營業淨利與稅後純益均創歷史新高，獲利成長幅度更是超越營收成長，實現優質獲利成長的目標，光寶持續執行以市場為導向的成長策略，2021年大幅增加研發費用超過2成，主要投資在光電、雲端、車用電子及5G／AIOT產品，這些產品與過去光寶提供給客戶的OEM、ODM最大的不同，在於光寶不再只是依客戶需求而提供產品設計製造的服務，而是依市場未來的需求，透過自主研發，提供市場系統性的解決方案，5G／AIOT及車用電子產品在過去二年已陸續完成與客戶認證的工作，隨著未來市場的增長，將成為帶動光寶未來持續成長的動能。