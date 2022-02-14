momo富邦媒（8454）14日公告1月份營業收入，單月全公司合併營約為84.2億元，年增約24.7％，續創歷史同期新猷。

其中，網路購物營運表現亦再創歷史同期新高，業績占比持續超過9成，營收較去年同期成長28％；行動購物業績較去年同期成長32％，在網購業績佔比近8成。

富邦媒表示，1月份優異的表現，其一受惠農曆春節的置辦商機，從年菜、伴手禮、保健禮盒、開運商品皆有亮眼的銷售表現。保暖材質石墨烯自去年底爆紅，其相關服飾、寢具買氣夯，為保暖商機加足馬力。七年級生共同的回憶美少女戰士月光權杖化身悠遊卡，為1月份最具話題的發燒商品。momo多元商品選擇，帶動全品類皆維持高成長的表現。

迎接2022年新氣象，momo會員服務也持續升級，momo幣擴大使用情境，兌換觸角再延伸跨足至「電信帳單線上折抵」服務，凡將momo會員帳號與台灣大用戶帳號進行綁定，momo會員即可於電信費繳款時選擇使用momo幣折抵帳單金額，momo幣1元可折抵1元電信帳單費用，最高能折抵200元。

為提供消費者更隨心、便利的購物體驗，momo推出「結帳服務進化版功能」，除了讓消費者可自由勾選購物車中商品結帳，亦可選擇一次訂單全結。momo也積極響應財政部推動發票雲端化，推出「中獎發票超商列印」透過自動中獎通知、超商列印發票等服務，讓消費者兌獎作業更便利即時。

momo富邦聯名信用卡「最高10% momo幣回饋無上限」權益再展延，至6月30日於momo購物網結帳刷momo卡，將持續享有筆筆5％momo幣回饋、下單指定千大品牌商品最高10％momo幣回饋無上限優惠，讓消費者買越多賺越多。

告別春節連假，迎接開工，momo購物網舉辦《迎春特典》活動，2月28日前多重好康活動大放送，包括活動期間不限金額下單登記抽FUJI愛騎機（市價26800元）；消費滿2.5萬元送2500元，每週五、六，單日消費累積滿3000元即可玩輪盤乙次，就有機會獲得哈根達斯品脫5入組。