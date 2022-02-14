國中小跟高中職各級學校都陸續開學，隨著開始繳納學雜費，為方便家長及學生們更輕鬆繳費，一卡通公司提供優惠活動，只要於3月底前使用一卡通MONEY（原LINE Pay Money）繳納學雜費（達成指定條件），最高可領到700元價值的回饋。

此外，依法規雇主聘用外籍移工員工須繳納的就業安定費，一卡通公司也推出一卡通MONEY繳費優惠活動，2月底前利用一卡通MONEY繳納就業安定費（達成指定條件），即可獲得LINE POINTS 100點的回饋，雇主可多加運用，體驗無現金行動支付方便又防疫的便利。

一卡通公司表示，一卡通MONEY電子支付目前提供繳納學雜費服務遍及全國各縣市，包含部分大專校院、高中職、國中、國小、幼兒園及特教學校等，適用學校數量為業界最多，使用「一卡通MONEY」行動支付繳費，快速又便利，家長及學生們可多加利用。

為鼓勵民眾多加體驗行動支付繳納生活費用的便利，一卡通公司持續推出指定繳費優惠。即日起至3月底前，繳學雜費當月使用一卡通MONEY達累積消費滿3000元，繳學雜費金額可享LINE POINTS 2％點數回饋（每帳戶每月最高100點），累積消費滿10000元再享一卡通MONEY帳戶儲值金2％回饋（每帳戶每月最高500元），若使用一卡通MONEY綁定振興五倍券的用戶，並已於2021/12/31前領滿回饋金，繳學雜費可再享LINE POINTS 1％點數回饋（每帳戶每月最高100點），合計最高可得700元價值的回饋，提醒本活動需要同時開啟一卡通MONEY中的銀行帳戶自動儲值及自動儲值差額功能。

此外，雇主聘用外籍員工須繳納的就業安定費，須於每年2、5、8、11月25日前繳納，配合本期就業安定費繳納期程，一卡通公司也同步推出繳費優惠，即日起至2月底止，雇主只要透過LINE Pay「生活繳費」功能使用一卡通MONEY成功繳納就業安定費，且於活動期間使用一卡通MONEY成功消費三筆（含）以上，並開啟自動儲值與自動儲值交易差額功能，就能得到LINE POINTS 100點的回饋，歡迎雇主多加利用便捷的「一卡通MONEY」繳費服務，準時繳納以免產生逾期滯納金，符合活動資格還可多賺價值100元回饋。

除了繳學雜費及就業安定費有優惠，一卡通提供的生活繳費已經超過2200多項，民眾可以繳納其他指定生活繳費，也有機會獲得最高5％的回饋，歡迎可多加利用，輕鬆繳費享好康。

此外，一卡通表示對於媒體報導，因為新版LINE Pay 獨立app讓一卡通用戶成棄兒一事。

一卡通說明，一卡通MONEY（原LINE Pay Money）的會員，相關權益、服務都不受影響，所有的用戶都可以在最常、最熟悉使用的LINE App的介面中，使用一卡通MONEY電子支付的提供的包含付款、轉帳、分攤付款、儲值、提領、生活繳費以及乘車碼等便利服務，一卡通MONEY的會員權益，完全不受新版獨立LINE Pay App上架影響，更沒有報導成為棄兒的情況。

一卡通與LINE Pay也持續合作，會繼續滿足民眾各種支付場景需求，同時，再次呼籲民眾疫情期間，多多使用電子支付，記名、無接觸又能保護自己。