受晶片等關鍵零件短缺，導致進口車產品缺車干擾，車市龍頭和泰汽車（2207）元月業績下滑。和泰車自結，1月合併營收224.13億元、年減15.89％。

不過和泰車評估，當前困擾車業的晶片荒問題，第二季以後將逐步緩解，加上獲日本豐田汽車原廠承諾下半年增量供車，補足當前缺車訂單需求下，樂觀今年全年車市仍將持續成長，和泰車訂出新車銷售16.4萬輛（含大型商用車）的新高目標，可望推升營收獲利再創新高。