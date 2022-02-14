晶片荒 和泰車元月營收衰退近16％ 16:392022/02/14 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受晶片等關鍵零件短缺，導致進口車產品缺車干擾，車市龍頭和泰汽車（2207）元月業績下滑。和泰車自結，1月合併營收224.13億元、年減15.89％。 不過和泰車評估，當前困擾車業的晶片荒問題，第二季以後將逐步緩解，加上獲日本豐田汽車原廠承諾下半年增量供車，補足當前缺車訂單需求下，樂觀今年全年車市仍將持續成長，和泰車訂出新車銷售16.4萬輛（含大型商用車）的新高目標，可望推升營收獲利再創新高。 跟和泰車搶人 裕隆加薪25％ 沛波元月營收4.63億元 年增42.07％ #和泰車 #晶片荒 #缺車 #當前 #元月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劍麟元月營收年增5.69％ 16:372022/02/14 財經 輕型商用車銷售旺 中華車元月營收月增近25％ 16:202022/02/14 財經 上櫃公司元月營收穩健成長 年增率10.43％ 17:212022/02/14 財經 杏一元月營收開紅盤 年成長7.35％ 10:392022/02/14 財經 橙的元月營收年增47.12％ 創近三年同期新高 12:042022/02/14 財經 健鼎元月營收創歷史新高 20:232022/02/10 財經 豐泰 元月營收創新高 04:102022/02/11 證券．權證 《半導體》日月光元月營收續攀同期高 訂單遠眺至明年 08:522022/02/11 財經 富致元月營收破6000萬 寫歷史新高 16:542022/02/11 財經 貨櫃雙雄 元月營收俏 04:102022/02/14 證券．權證 台積元月營收創高 04:102022/02/11 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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