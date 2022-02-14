中華電信董事長謝繼茂表示，低軌道衛星目前在全球的發展都非常夯，中華電信與Starlink等低軌道衛星業者一直都有很多技術交流，但商業合作條款還沒有進行。以目前的節奏看起來，今年應該還不會提供提供低軌道衛星服務。

中華電信舉辦線上新春媒體記者會，董事長謝繼茂及總經理郭水義率三大事業群及三大技術群一級主管共同訂出2022年新春展望執。

在活化資產部份，除了三重及南港機房改建為商業大樓、兩案預定2024年完成之後，正在新北、桃園、苗票、台中、高雄規畫開發低密度商場，目前並正積極辦理中，至於青埔的住宅大樓開發放預定2025年完成。

中華電信轉投資的將來銀行，已於1月20日試營運，三月下旬將正式開業，中華電規畫四方面合作，包括雙方將共同發展fintech、中華電信將協助將來銀行建立策略夥伴關係，將來銀行未來也會在5G購物、轉帳代繳及大數據等方面與中華電信深度合作。

此外，5G用戶滲透率已達20％，中華電信今年目標超過30％，目前並無調低上網吃到飽費率門檻的規劃。