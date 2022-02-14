情侶分手超扯理由再添一樁，近日有名女網友在臉書粉絲專業《靠北女友my girl》上提到近日因婦科的問題而須到婦產科看診，不料男友知道此事後，竟憤而大罵女友「你不會多找幾家有女醫師的嗎？你這樣就髒了！」接著更提出要與原PO分手，氣的原PO上來發文怒罵「男人在想啥我真的不懂！」貼文一出，網友們也群起共憤，撻伐原PO男友。

原PO詳述，日前下班去看婦產科，而原PO並不介意醫師是男是女，認為只要會為病患設身處地著想的就是「好醫師」，畢竟能治好病才是最重要的。怎料，男友得知看診的是男醫師後，情緒失去控制，開始大吼大叫，怒轟「你幹嘛要找男醫師？你不會多找幾家有女醫師的嗎？你這樣就髒了！你是白痴嗎？」，就在男方罵完這一長串後，最後撂下，「我們分手吧！我不能接受你這種女人」。

原PO發文表示男友對於他找男醫生感到氣憤 (圖/截自臉書《靠北女友my girl》)

原PO聽完超傻眼，事後便發文自嘲自己莫名其妙變成單身狗了。而原PO也非常快速走出陰霾，提到還好現在自己已經單身了，若是照「前」男友說法，以後如果生小孩不是女醫師接生，「那我不直接上山頭了？」她大嘆實在不懂對方在想什麼，但既然兩人沒緣分，說啥也都沒用了。

原PO男友的行徑網也傻眼 (圖/截自臉書《靠北女友my girl》)

貼文一出，原PO前男友就遭到網友群起撻伐，紛紛表示：「腦子進水哦！恭喜你！分手快樂！」、「恭喜分手，祝福妳隨便下一個都比他好千萬倍」、「雖然我老派了點，總是勸和不勸離，但這事我非常非常恭喜您…分得好！」、「給醫生看分男女…..什麼破觀念！再說重點是去檢查是對自己負責！」、「自私又大男人主義的男人，還好妳離開了」，其實對醫師來說病患本身不分男女，他們只會專心在症狀身上，不會有其他非分之想，有疑慮的人真的別想太多啦！