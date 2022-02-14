小S今出席記者會。（陳俊吉攝）

小S徐熙娣14日舉辦新節目《小姐不熙娣》媒體茶敘，提及節目中找來各行各業表現優秀的女生，小S透露自己最喜歡跟性學博士許藍方探討一些性的問題，「我們錄的時候會盡情聊，但是最後好像都被剪掉」；會後受訪提及與另一半親密關係，小S自曝超過3年沒跟老公發生關係，自白很愛老公，自認2人感情已昇華到另一個境界，「我希望他健康、快樂，但是要做那件事就有點尷尬」。

她前陣子曾邀老公做那件事，卻被對方以「腰閃到」為理由拒絕，小S今笑說：「我問他是不是不愛我了？他回我『妳怎麼會用這個界定愛不愛』。」她透露這些年來自己都靠情趣用品自我安慰，有一次她正要使用，沒想到婆婆突然要進房，她只好趕緊將東西收回抽屜，且女兒小時候曾翻她抽屜也不小心看到這些東西，得知用途後，童言童語喊「媽媽妳怎麼不收好，好噁心」。

林志玲日前喜獲麟兒卻被網紅影射找代理孕母，提起此事，小S今怒嗆網紅：「那些人就是沒事找事做，真的很無聊，煩不煩啊？每次好事硬要講成壞事。」對於有人影射林志玲相當不滿。媒體同樣關切大S離婚後近況，小S透露大S狀態非常好，「她現在不需要別人陪，過得很自在」，未來是否有復出計畫？小S表示姊姊雖推了不少邀約，但內心的戲劇魂還在，之後若有不錯的劇本，不排除復出演戲。

此外，小S預計3月回歸歌壇，以歌手身分「elephant DEE」推出新專輯，她透露專輯收錄11首詞曲創作Demo，都是她在家裡自己用電腦編曲、錄唱，笑說：「有稍微走音啦，所以請陳建騏幫忙，將走音推到合理的部份。從頭到尾都是我的創作，尤其編曲也是，所以很驕傲，如果金曲獎有最佳Demo獎的話應該給我入圍，但好像沒這個獎。」歌曲完成後先給女兒聽過，女兒誇讚曲風時髦，讓小S感到自豪。