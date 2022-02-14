新北市中和警分局陳姓偵查佐去年2、3月間，接獲王姓女子（綽號：海薇）檢舉，但海薇因另案遭通緝，不願到警局做筆錄，陳男為了成功聲請搜索票，便自行以另名王姓民眾名義，將海薇提供的情資，偽造成王姓民眾親身見聞，撰寫成調查筆錄，並攜帶公文到王姓民眾的住處，讓對方簽名，事後被抓包移送法辦。新北地檢署近日偵結，依偽造文書罪嫌，給予陳男緩起訴處分。

海薇去年向陳男檢舉他人涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制法，並將側錄影像檔案傳給陳男，不過因為海薇另遭通緝，不願到警局做筆錄，陳男為了順利利用該情報聲請搜索票，同年3月間，利用因為辦案結識的王姓民眾名義，自行製作調查筆錄，將海薇提供的情資，改為王姓民眾的親身見聞。

陳男同年4月還將筆錄帶至王姓民眾的住家，讓她簽名蓋章，藉此將筆錄作為聲搜書的附件證據，事後陳男被抓包，遭新北市警察局移送偵辦。陳男偵訊時坦承不諱。檢方認為，陳男涉販行使登載不實公文罪，但審酌其自白犯罪、事後深表悔悟，犯後態度良好，因一時失慮便宜行事才導致，因此給予1年緩起訴處分，且須立悔過書，向國庫支付8萬元。