南紡購物中心因有確診者足跡，台南市政府派員消毒。（台南市衛生局提供／程炳璋台南傳真）

台南市14日出現外縣市2名新冠肺炎確診者足跡，新北市13日公布30多歲男子案19665疫調發現小年夜曾到台南市東區南紡購物中心漢來蔬食店與星巴克購物，雖時間點已非傳染期，仍匡列接觸者36人快篩。高雄市20多歲確診男子案19732，3日曾到月津港燈會與頑皮世界，12日到台南友人家，友人家因三代同堂，10人全數居家隔離，其中4人就讀的學校緊急停課。

新北市案19665男子12日發病，他到醫院檢測後確診，Ct值16具有高傳染力，感染源不明，回溯發病前14天為1月30日，他小年夜當天到南紡購物中心，傍晚6時44分涉足漢來蔬食店，晚間9時10分曾到1樓星巴克館。

案19665新北男的傳染期約在8日至11日之間，當時足跡並未在台南，因此南紡購物中心兩處地點雖有確診足跡，應無高傳染風險，保險起見仍匡列漢來蔬食店33名員工與星巴克3名員工，共36人先做居家快篩。

另高雄市14日公布20多歲確診男子案19732，因母親確診被匡列，安排採檢陽性確診，推估傳染期在9日至13日。

案19732高雄男3日上午9時至13時曾到台南市的頑皮世界，當天下午2時至3時，曾開車前往月津港燈會，台南市衛生局表示，確診者當時在傳染期時間點之外。

但案19732高雄男12日（傳染期內）曾造訪全家歸仁大順店與台南友人家，台南市衛生局調查，他在全家駐足時間短暫，主要是朋友家中停留超過半小時，該戶三代同堂，共有10人須居家隔離。

台南市衛生局表示，居隔10人之中，有4人為國小及幼兒園學童，與這4名學童同班的班級，採預防性停課2日，同校、不同班級學生則停課1日。