近來因「5年前照片挑戰」正夯，也讓不少政治人物PO出多年前舊照，經常幫綠營發聲引起藍營批評，自稱旅美教授的臉書帳號「翁達瑞」，14日也跟風PO出一張「50年前的照片」，正面曝光自己的長相。

翁達瑞臉書。

翁達瑞今(14日)在臉書發文稱，近日有不少網友互相挑戰「敢不敢放上五年前的自己」，鑒於可能有很多人想知道自己的長相。為了不讓大家失望，這次決定破例參加挑戰，但自己不想曝光，更不想出名。但PO出的是50年前的照片，「若這張老照片讓我身份曝光，那我也認了」。

翁達瑞說，這張照片是自己高中第一個寒假拍的照片，至今剛好五十年。自己和新北市長侯友宜都在1972進入嘉義高中。拍照地點是某家旅館的餐廳，地點不能透露。拍照時間約在耶誕節前後，所以背後有棵耶誕樹。翁達瑞也承認當年看起來就像個小屁孩。其實五十年來改變不多，現在看起來還是像個老屁孩。

值得注意的是，對於翁達瑞自稱是侯友宜同學，侯友宜曾表示，離開高中到現在40幾年，40幾年前要去記得某一個人很難，現在腦筋沒有特別印象，同學真滿多的，一屆有1000多人，要一時想到底是誰真的很難。

侯舉例，他以前也不知道新北市交通局長鍾鳴時也是他同屆同學，來到新北市才知道，所以40幾年前的事，要他記得很清楚很困難。