南投市振興經濟，最大獎休旅車得主出爐。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

南投市公所配合政府發放振興五倍券，舉辦「南投歡樂購，LET'S購」活動，為南投市創造5000萬元營收；活動圓滿落幕，最大獎休旅車得主是中寮鄉陳小姐，花471元買清潔用品，就中頭獎，接到電話通知時，還以為是詐騙電話。

「南投歡樂購，LET'S購」活動，有近200家店加入，創造5000萬元的收入，對於參與店家幫助很大，也吸引其周邊鄉鎮民眾到南投消費；最大獎為高級休旅車1輛，其他還有GOGORO電動車、重型機車、平板電腦、智慧型手機、電視、冰箱等，從回收的17萬張抽獎券內抽出。

南投市長宋懷琳表示，南投市振興經濟，店家普反應良好，回收17萬張抽獎券，比上次活動增加7萬張，民眾參與踴躍，也恭喜幸運得獎的民眾；最大獎休旅車獎落中寮鄉，宋懷琳親自call out連線恭喜得獎民眾，並提醒要在期限內領獎。

宋懷琳於抽獎現場連線時，第1通電話沒有接通；陳小姐表示，最近有很多詐騙及推銷電話，看到陌生電話不想接，她先生建議接通看看，說不定有什麼重要的事，她才趕緊接通，沒想到幸運中大獎了。

參加「南投歡樂購，LET'S購」活動店家代表指出，這兩年受疫情的影響，生意下滑，感謝市公所配合中央發放振興券時舉辦購物活動，對店家幫助很大，更希望日後公所方面能規畫更多的活動，活絡商圈。