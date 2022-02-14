新北市三重區王姓男子育有國小五年級、三年級女兒小芬和小花（化名），明知女兒性觀念仍不成熟，也表達不想被人觸碰身體的意願，但卻從2019年至去年間，每周撫摸小芬和小花的臀部、胸部、下體，直到王妻教導女兒洗澡、保護自己時，才得知王男的猥褻行為，憤而報警求助。新北地檢署近日也依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪起訴王男。

起訴書指，王男2019年9月至去年4月間，以每周至少2次的頻率，徒手觸摸小芬和小花的臀部、胸部、下體，違反2人意願，對其猥褻得逞，而王妻去年5月間教導女兒洗澡時，小芬和小花都表示，有看到爸爸觸摸對方臀部，甚至觸摸自己的胸部，甚至還實際動手示範給王妻看。

不過，王男偵訊時矢口否認犯行。檢方依據證人、社工訪談證詞、家防中心資料等，認為小花在社工訪談時曾透露，擔心爸爸被判刑，事後雖有改口稱，王男沒有犯罪，但情況與一般兒少家內案件，被害人常有矛盾、衝突情形相似，且小芬和小花警詢、社工訪談時陳述內容均一致，因此認為王男有涉犯強制猥褻罪，予以起訴。