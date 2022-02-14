武陵農場早上下雨，打落許多櫻花瓣，更顯得浪漫滿分。（武陵農場提供）

今天2月14日是情人節，也是武陵農場櫻花季期間，目前正是紅粉佳人炸開之際，由於一早山上下雨，打落許多櫻花瓣，吸引許多佳人撐傘取景拍照。副場長胡發韜表示，園區有2.1萬棵櫻花樹，在粉紅色印襯下，更顯得浪漫，另外，晚間還有夜櫻可賞，遊客可別錯過。

胡發韜指出，今天是情人節，武陵農場坐擁2.1萬棵櫻花，紅粉佳人炸開，花團錦簇像極粉紅色美麗氣球，同時帶著襲人香氣，不少情侶共撐一把小傘，相互依偎漫步在長達3公里粉紅色隧道，相當浪漫。