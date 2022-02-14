雨後花瓣灑落滿地 武陵農場浪漫櫻花迎情人節 16:512022/02/14 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武陵農場早上下雨，打落許多櫻花瓣，更顯得浪漫滿分。（武陵農場提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 武陵農場早上下雨，打落許多櫻花瓣，更顯得浪漫滿分。（武陵農場提供） 今天2月14日是情人節，也是武陵農場櫻花季期間，目前正是紅粉佳人炸開之際，由於一早山上下雨，打落許多櫻花瓣，吸引許多佳人撐傘取景拍照。副場長胡發韜表示，園區有2.1萬棵櫻花樹，在粉紅色印襯下，更顯得浪漫，另外，晚間還有夜櫻可賞，遊客可別錯過。 胡發韜指出，今天是情人節，武陵農場坐擁2.1萬棵櫻花，紅粉佳人炸開，花團錦簇像極粉紅色美麗氣球，同時帶著襲人香氣，不少情侶共撐一把小傘，相互依偎漫步在長達3公里粉紅色隧道，相當浪漫。 現摘玫瑰1朵15元 農場抗漲迎情人節 情人節夯禮翻轉 #武陵農場 #情人節 #粉紅色 #浪漫 #櫻花 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣情人節曬氣質美妻「背後環抱」 閃到蔣萬安戴墨鏡急喊：母湯 10:382022/02/14 政治 周興哲連8年沒過情人節 04:102022/02/14 娛樂新聞 情人節放閃 侯友宜向太太示愛：不擅長說浪漫話但用一生守護妳 14:462022/02/14 政治 恭喜張雁名情人節告別單身！和小12歲嫩妹女友登記結婚 14:582022/02/14 娛樂 情人節小弟弟不開工 醫師估全台破百萬男性具勃起障礙 11:052022/02/14 健康 賴清德情人節傳授「約會指南」為彼此創造暖心回憶 10:332022/02/14 政治 情人節前夕失戀買醉 暖警溫柔開導正妹：失戀也要漂漂亮亮！ 11:582022/02/14 社會 情人節睜大眼！危險伴侶3特徵 逃離＋保命高招快學起來 07:232022/02/14 健康 2/14就是交往紀念日！3星座愛情宮大門敞開 想閃光GET趁現在告白 11:232022/02/14 運勢 女友嘿咻完羞喊「你要當爸了」 他臉綠曝真相遭網砲轟 09:592022/02/14 社會 今日最健康》情人節激情後...尿道炎就喝它 1水果除壞菌 10:532022/02/14 健康 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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