據第一財經報導，獵聘大數據研究院今（14日）推出《2022春節後開工一周中高端人才就業數據報告》顯示，今年春節開工後，大陸有24.95％的人想跳槽；而2021年、2020年開工後想跳槽的職場人比例是34.46％、21.85％。今年開工後想跳槽的職場人比例明顯低於2021年，表明今年職場人更趨於求穩。

其中，70後跳槽打算的人占比最少，為7.69％。而95後和00後的占比接近，分別為37.11％和37.50％。

為何要跳槽？此次調研顯示，今年開工職場人打算跳槽的三大原因是：「想賺更多錢」、「追求更好的發展機會」、「工作遇到瓶頸想有所突破」，得票率分別為61.83％、49.62％、44.27％。

在今年開工想要跳槽的人中，56.49％的人表示漲薪至少20％～30％才能吸引他們跳槽；表示漲薪至少30％～50％、10％～20％才跳槽的人占比為16.03％、15.02％；表示能接受平薪跳槽占比為6.36％；期待跳槽漲薪50％以上的人占比為5.34％；僅有0.76％的表示降薪跳槽也能接受。