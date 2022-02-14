JJ的新歌MV邀來巫建和、方郁婷、苗可麗同場飆戲。（JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑（JJ）推出新單曲〈一定會〉，歌名正是生活在疫情之下的人們最渴望得到的肯定句，也透露出些許人心的徬徨與不安，JJ說：「這2年每個人都過得不容易，大家正經歷著一場世界級的暴風雨，原本看似理所當然的日常也變得不再平常，希望這首歌能給大家一些嚮往，期待在暴風雨後有更好的明天。」

該曲MV演出卡司陣容華麗，邀請實力派演員巫建和及新演員方郁婷擔任男女主角， 苗可麗更在其中出演重要一角，JJ則在MV中擔任旁觀者，撐著傘象徵大雨過後一定會能迎向更美好的未來。JJ說：「這首歌希望帶給大家陪伴，暴風雨之後，一切都會好起來。」

有趣的是，這把看似一般的傘，卻其實竟有近5公斤重，JJ表示，這次MV他撐傘的畫面要呈現的是有寓意的，必須詩情畫意，所以拍攝的時候最重要的任務就是要看起來讓那把傘看起來很輕盈。他也對MV中每位演員的演技印象深刻：「很榮幸也很開心有他們能加入這次的作品；也希望大家能從MV跟歌曲中找到溫暖及力量，相信很快我們能重見陽光。」