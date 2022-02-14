YouTuber「奎丁」（王乙晴）外型美艷身材火辣，以不做作的風格吸引粉絲支持，去(2021)年「走鐘獎摔紅毯」也讓她成為話題焦點。她前(12)日穿一襲深藍色禮服參加《炎上》脫口秀， 與謝和弦、博恩同台互相嘴砲吐槽；而奎丁也在情人節前一日曬出多張美照，以《炎上》穿搭談及參加節目的心得，獲得許多網友盛讚：「魅惑指數爆表」、「《炎上》顏值擔當」，「國民女友！」。

奎丁昨(13)日透過IG貼出一系列禮服照，並發文表示，昨天(12日)是她第一次用「奎丁」自己的名義上台，而且第一次就直接面對現場4千位觀眾，「從彩排到正式演出，臉色蒼白又脹紅，輪迴幾次這樣的過程，心臟都要跳出來了」；還形容當天簡直就是她的「大躍進之日」，也懷抱感恩的心說：「感謝昨天所有工作人員，以及每個Cover我的小『火』伴，讓我非常有自信和安心」，感性放送。

而奎丁在發文所曬出的照片中，只見她的低胸禮服開出深V海溝，將她的好身材富有質感地呈現，白皙香肩與鎖骨增添了畫面張力，做出層次感的波浪馬尾讓美背更顯性感，再搭配精緻五官和多種嫵媚表情，讓網友們直呼：「《炎上》顏值擔當！」；最後一張照片奎丁趴臥在樓梯上，眼睛閉起嘴唇微張，像是「睡美人」的架式，但左手卻對著鏡頭比出中指，她坦言「最後一張不知道在幹嘛」，回歸奎丁一貫的搞怪風格。

網友看了辣照紛紛留言：「奎丁大美女」、「公主累了直接睡沒問題的」、「好正喔，被暈爆了」、「第二張好魅惑」、「有夠美，戀愛啦」、「是國民女友吧」、「最後一張睡美人」、「防止撿屍」；除了歪樓，也不少粉絲狂讚：「是國民女友吧」、「炎上顏值擔當」、「魅惑指數破表」、「高冷女王」、「這不是我夢中情人嗎」；還有粉絲談及奎丁在節目中的表現，「等不及要看完整版了」、「奎丁寶寶昨天超美的，演出超級精彩！」、「還蠻好笑的啦！就是有點緊張」；對此，奎丁也笑說，表面鎮定的她「其實都快呼吸不過來了」。