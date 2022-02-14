COVID-19疫苗「快打站」開打，龍井區東海里長林秋蘭（右1）體恤不便自行前往長輩，自掏腰包租遊覽車免費接送。（陳淑芬攝）

COVID-19疫苗「快打站」開打，龍井區東海里長林秋蘭（右1）體恤不便自行前往長輩，自掏腰包租遊覽車免費接送。（陳淑芬攝）

龍井區東海里長林秋蘭（右1）到「快打站」施關心長輩施打疫苗狀況，區長戴燕如（右2）也到場關切。（陳淑芬攝）。（陳淑芬攝）

中市因應COVID-19疫情開設「快打站」加速疫苗接種，龍井區東海里長林秋蘭體恤不便自行前往長輩，自掏腰包租遊覽車專車接送，大受歡迎至今已開出近20班總車次。中市14日下雨雖濕冷仍開1輛包車載35名「資深里民」來打疫苗，林秋蘭說：「花點錢沒關係啦，服務長輩」，溫馨地讓整車阿公阿嬤讚不絕口，大呼「揪甘心」。

中市去年6月創設COVID-19疫苗「快打站」加速接種，因應Omicron變異株病毒來勢洶洶，近來再開啟服務65歲以上長輩，14日上午下起小雨，龍井區公所前的「快打站」人流尚稱順暢，東海里接種疫苗專車搭載35名「資深里民」抵達，增添不少人氣。林秋蘭到場陪同貼心叮嚀「回家要多喝水」，區長戴燕如也到場關切。

林秋蘭表示，去年6月起施打疫苗，她發放長輩造冊疫苗接種通知單時，有人頻頻詢問「快打站」交通路線；有人苦於無人接送、陪同，她擔心長輩因沒人接送或不方便自行前往等原因而降低施打意願，決定自掏腰包租遊覽車免費接送，發放通知單就同步開放登記。

沒想到，長輩打疫苗包車反應熱烈，一啟動就停不了。林秋蘭笑著說，很多長輩只要得知「快打站」開打訊息，就會主動來詢問：「何時要發車？」，每次開打都開2至4輛不等車次。「花點錢沒關係，就是服務長輩！」林秋蘭笑著說，她抱持回饋鄉親心，包車就持續開下去了，至今陸續約已近20車次。

「林里長服務到家！」在地住了40多年的伍姓阿公稱讚林里長，顧及長輩不方便，他從施打第一劑到第三劑都搭專車來，讓人「揪甘心」；廖阿嬤則感激萬分地說，林里長把社區老人照顧得很好，只要接到打疫苗通知，她直接登記搭車就好，「不用麻煩兒女，很方便」。