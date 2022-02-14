學用落差向來是教育及產業關心議題，為解決國內人才培育等問題，明志科技大學於今年正式成立「工業人工智慧」、「半導體材料與製程」及「數位行銷設計」三個學士學位學程，將於111學年度起開始對外招生，為此遠見雜誌也將之納入2022大學暨技職入學指南專刊。

專訪中，教務長劉豐瑞教授指出，明志科大扮演的就是連結企業角色，身兼「工業人工智慧學士學位學程」主任，他的團隊在這段期間與產業界緊密合作的AI案共有90件，此實務經驗可對內積極培育學生以「程式實作」取代理論計算，透過產學合作案作為學生跨領域專題，並藉由一年的全職實習合作使學生累積實務經驗。對外，了解委託方欲待修正之痛點，運用AI幫助改善製程，做到品質控管及計算物料需求等，與業界一同朝工業4.0邁進。

「半導體材料與製程學士學位學程」吳永富主任提到，現今潮流下可見台灣以「半導體產業」傲視全球，但過去學界並沒有直接對應到半導體相關的科系，以至於學生畢業後進入職場發現自己四年所學遠遠不及業界需求，所以成立半導體材料與製程學士學位學程是明志勢在必行之舉。

明志透過工讀實務實習預先熟悉職場環境，這也是學校特色強項之一，同時及早對接產業需求，卡位企業職缺，學生既能累積實戰經驗又能獲得適當報酬，實習結束後更有機會在原單位留任轉正職、銜接職場，創造雙贏局面。

「數位行銷設計學士學位學程」孫儷芳主任表示，在這大世代數位媒體盛行的時期，過去曾分別屬於不同專業領域的「行銷」、「設計」兩大群體，現今也已漸漸合併開創出一條新的道路「行銷設計」。看到業界越來越往此趨勢發展，明志特別強調，行銷與設計必須打破以往各自為政的架構，雙方相互配合，從數位內容開始就導入行銷概念，在透過一系列的腦力激盪激發出創意與美學的元素，從學生接觸到專案後的，再到後續一連串的消費者行為，藉由數據分析了解其結果，才具有高效的數位獲客能力。

明志科技大學辦校理念就是「務實致用」，強調「理論－實務－理論」的三明治教學法，打造量身定做的產學合作、工讀實務實習，因此學生畢業後就業率高達九成以上，成為產業界轉型升級迫切需要的跨領域人才。