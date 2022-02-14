今天（2月14日）中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者就美國白宮最新發佈的「印太戰略」、美方宣佈在所羅門群島新開大使館等提問。汪文斌斥責，以所謂的「中國威脅」為藉口搞「印太戰略」本身就是居心不良、來者不善。

汪文斌表示，美方發佈的所謂「印太戰略」，說一套做一套，聲稱要推進地區自由開放，實際上卻通過三邊安全夥伴關係，四邊機制構建封閉排他的小圈子；聲稱要強化地區安全，實際上卻製造嚴重核擴散風險，破壞地區和平穩定；聲稱要促進地區繁榮，實際上卻挑動地區國家間的對立對抗，衝擊地區多年來形成的以東盟為中心的區域合作架構，對地區合作成果和未來發展前景構成嚴重威脅。

汪文斌強調，這種復辟冷戰思維和集團政治的所謂戰略毫無新意，更無前景，只會給亞太地區帶來分裂和動蕩，必將受到地區國家的警惕和唾棄。

汪文斌表示，至於其他有關具體問題，中方希望相關國家切實從太平洋島國和島國人民的利益出發，多做有利於地區和平穩定發展的事。