彰化二水鄉源泉社區5年前打造長達350公尺光廊，600盞籠仔篙造型燈飾夜夜點亮八堡圳源頭，璀璨的八堡圳光廊12日卻悄悄熄燈；社區理事長賴昭旭指，燈飾竹材質不堪風吹、日曬、雨淋，已嚴重腐壞，未來若經費有著落，不排除再做一批嶄新燈飾。
彰化縣政府舉辦跑水節，是二水鄉當地每年重頭戲，以竹片編織成筍狀的百年引水法寶「籠仔篙」，也成八堡圳源頭源泉社區的招牌藝術裝置，二水火車站廣場4公尺高的籠仔篙造型涼亭，成為遊客熱門打卡景點。
2017年跑水節前夕，源泉社區民眾與二水國中師生合作，製作600盞造型燈飾，懸掛在八堡圳源頭段的圳溝兩側，美麗的八堡圳光廊成為在地引以為傲的夜間景點，驚豔許多遊客，近日卻被發現已熄燈、陸續撤下。
賴昭旭表示，已有百年歷指的農村古物竹製「籠仔篙」，相傳是當地「林先生廟」供奉的引水傳奇人物林先生，在清代時期傳授給施世榜等人，將一個個編織好的籠仔篙打造成壩籠，作為治水護堤。
由於該傳統技藝日漸失傳，社區多年前請來老師傅教學傳承，並將筍型籠仔篙的造型做成各種社區裝置藝術，搭配社區小旅行發展DIY小物，逐漸打出知名度。
賴昭旭說，因燈飾竹材腐壞、且電費驚人，不得已光廊只好宣告熄燈，為了傳承原汁原味的籠仔篙，社區將會努力自籌經費製作新一批燈飾，也歡迎各地民眾、遊客，踴躍參與黑泥季、源泉社區小旅行，體驗籠仔篙DIY，並到源泉故事屋裡選購在地特色農特產品。
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