致伸（4915）公告去年第四季財報，第四季合併營收約203.74億元、季增15.31％，毛利率約13％，營業利益約8.25億元、季增11.79％，稅前淨利約7.33億元、季減15.55％，稅後淨利約5.78億元、季減15.74％，每股盈餘約1.13元。
累計致伸全年合併營收約716.5億元、年成長5％，營業利益約28.13億元、年成長22.3％，稅前淨利約23.93億元、年減3.43％，稅後淨利約22.98億元、年成長18.21％，每股盈餘約5.13元，寫下歷史新高紀錄。
致伸（4915）公告去年第四季財報，第四季合併營收約203.74億元、季增15.31％，毛利率約13％，營業利益約8.25億元、季增11.79％，稅前淨利約7.33億元、季減15.55％，稅後淨利約5.78億元、季減15.74％，每股盈餘約1.13元。
累計致伸全年合併營收約716.5億元、年成長5％，營業利益約28.13億元、年成長22.3％，稅前淨利約23.93億元、年減3.43％，稅後淨利約22.98億元、年成長18.21％，每股盈餘約5.13元，寫下歷史新高紀錄。
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