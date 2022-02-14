浩鑫（2405）今年1月合併營收較上月及去年同期回溫達1.36億元，月增7.94％、年增6.38％。

儘管塞港問題仍使得歐美物流延遲未舒緩，部分訂單出貨遞延的情況仍在，不過浩鑫預期在歐美多國放鬆防疫限制，商業活動回溫，自動化、AI運算、IoT等技術在商業、公共設施及工業領域需求升高，帶動其商規／工業電腦訂單隨亦隨之增溫，加上國內疫情起伏，零接觸智慧防疫機在醫療與商用領域持續看好，後市營運展望依然樂觀。

浩鑫持續在工業自動化等市場推廣Panel PC及Box PC，新產品符合醫規認證的Panel PC預計4月可開始陸續出貨，有助公司後續拓展醫療市場力道。

此外，元宇宙帶動AR、VR及邊緣運算技術的升溫，公司於歐洲市場也斬獲新應用訂單，產品已整合於虛擬診斷模擬及手術模擬領域之相關應用；而在公司擅長的零售領域，客戶端也擴大設備採購佈署，包括數位看板、Kiosk、智慧倉儲等應用。另子公司暄達醫學部分，醫療氣墊床市場需求穩健，產線維持滿載。