和碩1月營收以1231.38億元，創下歷年來元月歷史新高，年增率達49.41％，不過比起12月的相對高點仍月減20.95％。和碩表示，1月營收走揚乃是受惠於三大產品線都比去年同期表現好。

和碩並提供第一季營運展望，受到PC淡季影響，和碩預估第一季筆電出貨量將季減15～20％，桌機與主機板更會比上一季下滑30～35％，至於以消費性電子與通訊產品為主的非PC產品，營收也會比前一季減少。