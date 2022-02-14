和碩1月營收創同期歷史新高 Q1三大產品線季減 16:592022/02/14 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和碩1月營收以1231.38億元，創下歷年來元月歷史新高，年增率達49.41％，不過比起12月的相對高點仍月減20.95％。和碩表示，1月營收走揚乃是受惠於三大產品線都比去年同期表現好。 和碩並提供第一季營運展望，受到PC淡季影響，和碩預估第一季筆電出貨量將季減15～20％，桌機與主機板更會比上一季下滑30～35％，至於以消費性電子與通訊產品為主的非PC產品，營收也會比前一季減少。 《營建股》混凝土需求旺 國產1月營收維持高檔 浩鑫1月營收回溫 後市營運樂觀 #和碩 #月營收 #歷史新高 #三大產品線 #PC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統一超搭上年節商機 元月營收續創新高 17:212022/02/14 財經 家電買氣熱 禾聯碩1月營收月增25％創同期高 15:442022/02/14 財經 手機、伺服器、筆電熱板三大動能加持...散熱族群元月營收 史上最旺 04:102022/02/14 證券．權證 可成1月營收28.36億 年減幅近13個月新低 14:592022/02/14 財經 擴產效益發酵 勤誠元月營收同期新高 15:502022/02/14 財經 融程電1月營收同期次高 Q1先蹲後跳 10:012022/02/14 財經 缺料影響出貨 仁寶1月營收遽降 17:262022/02/14 財經 《通信網路》2大事業體發威 統振1月營收雙增 08:522022/02/14 財經 Fed縮表影響有限 越南ETF好市到 14:262022/02/14 財經 《其他電子》聖暉集團元月營收報喜 聖暉年增24％、朋億翻倍 08:182022/02/14 財經 橙的元月營收年增47.12％ 創近三年同期新高 12:042022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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