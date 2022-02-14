房市熱，新竹更是大熱門，交通部鐵道局也將大舉招商。第一太平戴維斯今（14）日表示，交通部鐵道局將於本周舉辦「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商說明會，為高鐵新竹站前最大地上權案，預計於2月17日下午舉辦線上招商說明會，向潛在投資人說明與意見交流。

第一太平戴維斯表示，本案位於高速鐵路新竹車站特定區，為高鐵新竹站前第一排的完整街廓地上權，基地包含新竹縣竹北市世興段4、4-1、4-2地號土地，面積約1.5萬坪)，可開發樓地板面積約3.2萬坪)，地上權期間為70年，未來可規劃辦公、零售百貨、旅館及會展中心等使用，預計今年3月正式公告招商。

為配合防疫需求，本次招商說明會改採線上舉辦，將針對本案投標文件及設定地上權契約相關內容進行說明。

第一太平戴維斯表示，新竹科技聚落是這波台灣經濟成長的重要推手，新竹縣市無論在產業發展、人口成長、經濟消費力道與房市發展等方面，表現與六都並駕齊驅。多個公、私部門的園區開發案，新竹AI智慧園區、新竹X基地、台元科技園區、昌益科技產發園區等開發案，皆吸引知名科技大廠，包括聯發科、敦泰電子、緯創資通與智邦科技等廠商，陸續購入科技廠辦或參與地上權開發案，企業剛性自用需求強勁。

負責本案招商的第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，新竹縣市的大型商業地供給稀缺，本土與外商科技業辦公室擴編與升級需求旺盛，多棟新辦公樓出租率都接近滿租，竹北高鐵站成為企業設置辦公室熱門區域。