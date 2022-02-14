國際油價、塑化報價聯袂彈升，台塑四寶首季營運動能受關注。台塑四寶表示，2月適逢農曆春節，加上部分產線歲休，營收表現趨緩。不過，油價漲勢加上通膨疑慮，市場保守氣氛慢慢消除，而中國大陸下游加工廠陸續復工，客戶可望回補庫存，東南亞及印度市場需求增溫，且3月起進入石化產品需求旺季，首季營收趨緩表現有望比上月說明會預期好轉。

台塑化（6505）認為，油價走高，迫使美國政府開始積極與伊朗協商核協議，希望伊朗原油出口增加來打壓油價，但烏克蘭戰爭風險保持偏高，OPEC+及美國原油產量增加緩慢，使第一季全球原油庫存維持近年低點，將使油價保持高檔震盪。

影響所及，煉油事業因亞洲煉廠3月即將進入密集檢修期，煉製毛利大幅上漲；乙烯等石化上游原料隨著3月輕裂廠集中計畫定檢，供給略為吃緊，預期價格可望逐漸反彈。

台塑（1301）董事長林健男表示，第1季共13個廠安排歲修，預估開工率89％低於上一季92％。2月、第1季因適逢農曆春節，營收動能趨緩；不過，原油價格走強，支撐石化行情，客戶買氣轉趨熱絡，且3月起進入需求旺季，石化產品價格看漲，預估3月營收將比2月成長，第1季營收也會優於上月預期。

南亞（1303）董事長吳嘉昭指出，農曆春節假期，麥寮EG2及德州EG2計劃性停車等影響，2月營收較1月減少，第1季較2021年第4季減少。不過，全球5G手機出貨量與市占率將進一步提升，隨著各項創新應用的推出，5G相關軟硬體商機逐漸發酵，將成為電子材料及IC載板成長動能；ABF載板受惠高頻高速、高效能運算應用快速增加，需求持續成長，產能滿載，前景樂觀。

台化（1326）董事長洪福源認為，2月春節收假後，市場逐漸回溫，且在升息預期及QE調整壓力下，資金轉移到大宗物資，油價漲勢加上通膨疑慮，市場保守氣氛慢慢消除。美國各州逐漸把口罩摘去，經濟活動會活絡，且中國在穩定經濟成長必有一番作為，這也會使產業供應鏈慢慢恢復正常。2月營收比1月份減少，但比上個月預測好，第一季營收也會比上季減少，但幅度也比上次預估好。