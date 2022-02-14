宜蘭龍潭湖風景特定區將新建遊客中心，內含餐飲空間。（宜蘭縣政府提供／宜蘭傳真）

宜蘭龍潭湖風景特定區使用多年，入口缺乏辨識、服務設施老舊，縣府向交通部觀光局爭取到前瞻計畫6000萬經費，投入觀光建設，將新建遊客中心，內含餐飲空間、改善入口廣場與新增大客車迴轉道，預計明年初完工。

龍潭湖位於礁溪鄉，距離宜蘭市中心僅6公里車程，曾為「蘭陽十二勝」之一，湖區約莫16公頃，群山環繞的湖光山色，無論晴天、雨天都別具風采，只要延著環湖步道漫遊，豐富水鳥生態皆能盡收眼底。另外，緊鄰湖岸的大草原，以及近年來富具盛名的「大碗公溜滑梯」，更是深受大人、小孩喜愛的旅遊景點。

宜蘭縣長林姿妙表示，龍潭湖風景特定區現屬宜蘭縣政府管理，設有管理中心與駐園人員，縣府自2011年起逐步興建改善人車分離的湖域步道，以及旅遊設施等，共分為6期工程，現已大致完善。不過，園區入口缺乏辨識、市集空間未完整規畫及服務設施老舊等問題，無法滿足近年日益增加的遊客需求。

林姿妙說，縣府向交通部觀光局爭取前瞻計畫6000萬經費，投入觀光建設，就園區及周邊產業發展，整合相關單位計畫，規畫園區服務性設施、入口意象與服務轉乘動線，希望透過完善的規畫設計帶動周邊觀光產業鏈，提供優質的遊憩服務品質，刺激本縣觀光產業發展。

工商旅遊處指出，這次工程內容預計新建遊客中心，內部含餐飲空間，另改善景觀地景與入口廣場、新增大客車迴轉道等，預定於2月下旬開工，明年初完工，縣府將持續向交通部觀光局爭取經費，投入觀光建設，優化宜蘭觀光遊憩據點。