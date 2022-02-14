去年本土疫情爆發，監察院近期調查分別針對疫情發布2份調查報告，直指台北市政府輕忽北農疫情，初期未積極落實篩檢、後又未匡列確診接觸者等，萬華「阿公店」是主要傳播鏈，台北市政府長期未能掌握實際家數，商業處不主動稽查，態度消極也有待改善。對此，台北市長黃珊珊14日炮轟，中央疫調平台系統有漏洞，若有疏失的話，是不是連中央都要被糾正呢？質疑報告故意片面解讀、別有用心。

黃珊珊炮轟，兩報告都是針對北市而來，對北農是嚴重誤導視聽，沒有釐清事件本質。

黃珊珊說，當時她與指揮中心發言人莊人祥一起到監察院接受約談，很清楚北農案發生時，中央各縣市疫調平台無法串連訊息，讓北市在疫情爆發時，沒有辦法掌握到外縣市北農工作者資訊，北市積極疫調，每個人都有完整疫調報告，匡列多少人、狀況，100多人都有相關資料給監察委員，釐清問題並積極處理與中央溝通，不明白監委報告為何要忽略。

黃珊珊認為，疫情爆發有很多原因，有諾富特3＋11，還有疫調平台的疏漏，北農為批發市場出入人口很多，這些問題絕不是北市府有沒有設篩檢站的問題。

黃珊珊指出，北農是大批發市場，人員流動大，沒辦法控制全國各地來的員工與名冊，當時疫調相當困難，此案最大問題是中央跨縣市疫調平台，莊人祥他也講很清楚，個案列管是以居住地衛生局進行管理，跨縣市必須經過北市區管進行縣市協調，後來因為跨區個案量太大，因應縣市需求才提供系統自動介接功能。

黃珊珊強調，這絕對不是一個北市問題，若有疏失的話，是不是連中央都要被糾正呢？這事情很清楚的是，中央系統是有漏洞的，疫情爆發時以居住地區分，上傳到中央再用中央區管通報其他縣市，產生時間差與漏洞，在調查報告裡面監委也是同意的；市長柯文哲親自到北農與陳時中面對面開會協調才改變轉介功能，從頭到尾都積極處理、防堵疫情已及制度缺陷，並非監委報告所說有任何怠惰、輕忽。

篩檢部分，黃珊珊說，5月13日和平醫院爆發院內感染，5月14日柯就指示成立和平、中興篩檢站，5月15日設置剝皮寮篩檢站，那時中央還沒同意用快篩做快篩項目，北市去借了快篩劑，設了三個篩檢站，北農5月20日才第一個確診，當時指要有確診都是用快篩站來做大量篩檢，他說北市沒有就北農公司做篩檢，不知道這是什麼道理？篩檢站就在那邊。

黃珊珊說明，5月20日北農才有第一例，5月26日所有員工匡列居格都完成，6月12、13、14日所有員工都去採檢，6月16日全部採檢完畢，6月20日王必勝才到北農公司說新北市還有很多案例，6月21至25日成立前進指揮所大量篩檢，她強調，第一時間在剝皮寮設篩檢站，那時候北農還沒有案例。

黃珊珊說，北市反應速度比中央快很多，北農、環南疫情爆發後，兩周後北市疫情就受到控制，北市很用心處理，報告有故意片面解讀狀況，嚴重打擊北市相關防疫工作同仁士氣，覺得非常遺憾，調查報告講的，也很清楚知道匡列狀況，調查報告被節錄出來的，我們認為別有用心。