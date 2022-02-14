香港特區政府14日向立法會財務委員會（財委會）提交文件，申請向「防疫抗疫基金」（基金）注資共270億港元，以推出共48項第六輪基金措施，支援受疫情和收緊社交距離措施影響的行業及人士。財委會將於15日以網上會議形式審議這項撥款建議。港府政務司長李家超表示，第六輪防疫基金更著重支援個人，並首次推出臨時失業支援。

第六輪基金的紓困措施包括四類：須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業，如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等；受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業，如旅遊業、酒店、客運業、職業介紹所和本地漁農生產者等；受重創行業的從業員，以及一直為抗疫作出貢獻的前線人員，如導遊、跨境貨車司機、前線清潔及保安人員等；短期或短暫失業人士。

香港特區政府預計，第六輪基金可以為約6.7萬個商戶和75萬名人士提供支援。待財委會批准向基金注資後，各負責執行的政策局和部門會盡快敲定各措施細節，落實推行。大部分措施可在財委會批准向基金注資後一個月內接受申請。

香港特區政府政務司司長李家超表示，充分理解疫情及收緊社交距離措施對社會各界的影響，尤其是對基層市民的影響。因此，特區政府迅速推出新一輪基金，各項支援措施將有助保留職位，使香港的經濟保持力量，待疫情緩和，可盡快復蘇。第六輪基金更著重向個人提供支援，包括首次推出臨時失業支援，各項措施的預計開支中，有超過60％是提供給個人的。

李家超感謝財委會主席陳健波的支持，並期望撥款能盡快獲得財委會支持和通過。他指出，第六輪基金如獲得通過，會督促各政策局和部門盡早落實推行措施，讓市民及相關行業早日受惠，以解燃眉之急。