澳洲最大博奕娛樂集團皇冠度假酒店（Crown Resorts Ltd）周一宣布支持美國私募股權投資巨擘百仕通（Blackstone Inc）出價88.7億澳幣（約63億美元）的收購案，這也將讓億萬富豪派克（James Packer）得以從這家醜聞纏身的澳洲賭場公司脫身。

派克是皇冠集團的創始人，也是該博奕王國最大的股東，持股達37%，他的那一票對於這項交易能否達到股東過關門檻至關重要。這項交易料將讓派克帶著約33億澳元現金離開這家陷入困境的公司。

皇冠度假酒店集團周二股價上漲2.02%，收在12.64澳元。

根據收購協購，皇冠股東每股可獲得13.10澳元現金，這個價碼雖然高於目前股票，但低於該集團在2019年疫情爆發之前和遭到監管調查之前的股價。

執行長Steve McCann對此表示，這筆交易給了股東迫切需要的確定性，並強調這是基於廣泛的評估，是一個相當公平的價格。

百仕通已經持有皇冠集團約10%股份。在交易成立後，這家美國私募股權投資公司將接管的是一家面臨監管機構審查的企業。此前澳洲政府以涉嫌洗錢等罪名對皇冠集團進行調查，並在調查後指出該集團「故意」與犯罪組織打交道，並刻意誤導主管機關，因此不適合持有雪梨的博奕牌照。

百仕通澳洲公司資深常務董事兼地產部主管Chris Tynan在聲明中表示，百仕通非常高興與皇冠集團簽訂具有約束力的執行協議。

這項交易仍待監管部門批准。該公司料將在今年第二季召開股東大會，就這項交易進行表決。

這並非百仕通第一次出價，也不是皇冠唯一收到的收購要約。去年澳洲第二大賭場業者Star Entertainment Group曾提出以全股票方式，以及約為90億澳元（當時約相當於70億美元）的估值收購皇冠。百仕通去年將收購其全現金收購價碼從56億澳元提高到84億澳元。美國資產管理公司Oaktree Capital Group去年曾提議以30億澳元收購派克持有的股份，藉此消除監管方面的疑慮。