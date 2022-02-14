過去一般認為Facebook及Instagram是最紅的2大社交App，不過現在如果還是只用這兩款，可能會被很多年輕人認為落伍了，因為他們已經默默捨去FB及IG，「移情別戀」到其他App，從Google Play及iOS的App Store 熱門免費排行榜中可看出，已由「小紅書」及「TikTok」稱霸。

根據Google Play熱門免費項目排行榜，在「所有類別」中，小紅書排名第1，TikTok排行第11；在「社交」類別中也由小紅書奪冠，Twitter排第5、IG排第6、FB排行第9；「影音播放與編輯」類別，則由TikTok排名第一。

Google Play的熱門免費項目，由「小紅書」拿下冠軍。(圖/截自Google Play官網)

此外，iOS的App Store 免費App排行中，在娛樂類別中，TikTok奪下冠軍，社交類別中，Facebook排行第2、小紅書排行第4，雖然整體排行中仍有FB、IG 及YT，不過不難發現，新竄起的APP已越來越受年輕人歡迎。

iOS的App Store免費App排行中，娛樂類由TikTok排名第一。(圖/截自App Store)

有網友在《PTT》表示，老人應該很多人不知道小紅書，現在Google Play台灣區社交熱門項目，小紅書排在Instagram前面，還笑稱IG是老阿姨在玩的，詢問年輕人沒玩小紅書是不是就落伍了？網友則回應「差不多五年換一個，又一批老人誕生」、「IG上已經一堆老阿姨了，靠修圖」、「等到小紅書有老人臭了，又流行新的了」；也有人說「年輕人都用斗音啦」、「等蔡阿姨開始用抖音，就能跟上小朋友腳步」。