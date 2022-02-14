新竹市今年新增9戶寄養家庭，最年輕的寄養媽媽李驊芮是托育人員，以無私的愛照顧多名弱勢身障兒。（陳育賢攝）

新竹市今年新增9戶寄養家庭，最年長的寄養爸爸蕭新忠已71歲，因出身寒苦想回饋社會，任寄養家庭長達37年；最年輕的寄養媽媽李驊芮則是托育人員，以無私的愛照顧多名弱勢身障兒，市長林智堅14日親自頒發證書時，感動的大讚寄養爸媽們都是「人間活菩薩」。

林智堅昨天與新增的9戶寄養家庭爸媽會面並頒發證書，他表示，寄養爸媽們在寄養兒最低潮時給予最多協助溫暖，宛如「人間活菩薩」，大家都是會有福報的人。

社會處表示，因應夜間常有兒少緊急安置需求，2020年建立緊急安置家庭機制，並邀請退休的資深寄養家庭及經驗豐富的托育人員加入，協助有緊急安置需求的兒少，無論日夜都有溫暖去處，並獲得立即的保護與照顧，為了完善照顧服務，市府今年再新增3戶寄養家庭，6戶緊急安置家庭。

其中，蕭新忠是緊安家庭之一，他出身寒苦，從小輪流借住親戚家，為照顧類似經驗孩子，大學時期就在校創立「慈幼會」，帶著夥伴到育幼院照顧孩子，36歲起成為寄養爸爸，已照顧過50多位孩子，直到兒童寄養辦法年齡限制，才在60歲結束30餘年寄家生涯。

蕭爸爸後來轉任緊安家庭，常帶安置兒住到世外桃源的小木屋，每天都會念睡前故事，同時最多有4個孩子聚在一起，最大的孩子會帶著其他弟妹一起念故事，家庭的感覺也帶給他們更大的安定感。

此外，最年輕的則是寄養媽媽李驊芮，她有豐富照顧學齡前嬰幼童經驗，因自己喜歡小孩，想學習與多了解如何照顧小孩，2018年便考取證照、擔任居家保母，過程接觸到安置孩子，讓她感受到這樣特殊的孩子更需要照顧，因此於去年正式加入緊安家庭行列，以無私的愛照顧多名弱勢身障兒。

李驊芮分享，她目前照顧2個小孩，其中1位是女嬰佩佩，目前只有8個月大，佩佩出生就患有巨腸症，需要密集護理照顧，幾乎每小時都要去查看狀況，出生後換過很多保母，都因照顧壓力及感染問題無法負擔。

後來5個月大的佩佩來到她身邊，從當時照顧至今，李驊芮說，每段時期照顧方法都不一樣，也到醫院學習衛生教育，對她來說這些新學習與挑戰讓她有許多收穫，也更想要把佩佩照顧好，希望在這短暫的陪伴過程，給孩子滿滿的祝福與愛，讓孩子去到更好的環境。

社會處表示，緊急安置家庭提供受虐兒少前端緊急短期的保護照顧，而寄養家庭作為後盾，提供後續穩定的照顧服務。除了建置前端緊安家庭的資源外，市府依據中央公告的最低生活費標準，逐年檢視並調整寄養安置費用，今年將寄養安置費用自原本每月2萬3000元依據兒少年齡及身心狀況分別調高4至7％，總額達2萬3920元至2萬9240元間，期望透過實質的支持，讓更多的家庭願意投入寄養家庭行列，使新竹市成為最溫暖的「幸福城市」。