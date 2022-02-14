搶攻台灣高階手機市場，三星旗艦機S22系列甜甜價搶市。三星看好台灣1.5萬元以上價位帶的需求成長性，三星宣佈，旗艦機種S22系列將於3月4日在台上市，預購則將在2月15～28日之間展開，售價上台灣上市版本全系列在記憶體容量與去年相同下，S22、S22+都比前一代下滑1000元，分別由24900、29900元起，最高階的S22 Ultra則比前一代降價2000元，售價由38900元起，搶攻台灣高階市場，參加預購的消費者均可獲贈三星真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro、矽膠背蓋等。