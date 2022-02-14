交通部觀光局長張錫聰。（陳祐誠攝）

中央流行疫情指揮中心宣布將開放商務入境，下一步就是跨境旅遊，日前也找了交通部觀光局與旅遊業者開會，觀光局長張錫聰表示，旅遊業者期待Q3、Q4開放跨境旅遊，儘管未得到正面回應，但大家已有初步討論到時間階段與類型階段。

張錫聰表示，疫情對各行業的影響，應屬跨境旅遊的衝擊最大，觀光局也一直在輔導業界耕耘國旅市場，國旅券、特色團遊補助等措施，也都還在實行。

張錫聰說，觀光局與業界為了恢復跨境團遊一直有在準備，例如去年就開了8場會議，不斷邀集業者座談，研擬開放國際旅客來台的建議說帖，例如分階段、有條件，提供給疫情指揮中心參考，一旦疫情條件許可，讓政府有做決策的依據。

疫情指揮中心日前邀集業者座談，觀光局也有參與，指揮官陳時中說的3月後有機會開放商務客，主要是各種條件慢慢成熟，包括疫情控管、疫苗施打率、全球疫苗覆蓋率等，階段性方面，以商務先行。

張錫聰指出，後續準備會請疫情指揮中心指導、修正調控，適當時機開放讓業者有生意做，邊境鬆綁後，許多國際宣傳推廣、商務踩線、旅展等，會一併展開，大家都期待曙光盡快到來。

張轉述，業界有詢問「商務先行、旅遊在後」的時間點，陳時中說再等一等，但不是沒有機會，旅遊部分，團遊、自由行要怎麼拿捏？誰先誰後或同步開放？都還有待討論。若Q2開放商務客，那Q3、Q4跨境旅遊能否跟上，業者有提出訴求，但沒有得到正面回應。