China 🇨🇳 PLA new Export Variant submarine … will be given to Pakistan 🇵🇰, Myanmar 🇲🇲 and Thailand 🇹🇭 @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/8sKDwVQQaX — MORPHEOUS (@WilliamsonRonw) February 8, 2022

專家說，最近社群媒體上出現的錄影顯示，中方可能有一款以隱形優先，成本較低的小型新潛艦。

據《南華早報》（South China Morning Post）13日報導，臉書（Facebook）上的影片顯示，1艘未知潛艦在水庫上浮航。由於指揮室圍殼上有兩道白線，它似乎在進行初期測試。目前還不確知錄影的來源，但知名潛艦戰作家兼專家薩頓（H. I. Sutton）推測，這艘新潛艦約160英尺（近50公尺）長，不如長略超過250英尺（約76公尺）的039A型潛艦。

他指出，從這款新設計的中國潛艦大小看來，它可能和2018年首次現身的神秘無指揮室圍殼潛艦有關。此外，薩頓認為，這款新設計的潛艦很可能有單船殼，類似不知名的無指揮室圍殼潛艦。相對的，039型潛艦則有雙船殼。

BREAKING: New #submarine type seen in China -> https://t.co/xBFJHY5z21



My initial analysis:

New class

Single hull

Most like 'sailless sub' but with sail pic.twitter.com/qHCABqL92U — H I Sutton (@CovertShores) February 8, 2022

薩頓說，除了不尋常的外觀設計外，這款新潛艦要比解放軍最活躍的039A，以及升級的039B和039C潛艦小。

而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，影片中的潛艦是測試版。他說，打造潛艦原型十分昂貴，那只是模型。「所有的船艦設計和開發都需要進行流體力學測試，而在初期測試中，在水庫，而不是海水中進行模型測試是必要的步驟。這起碼可能需要5年，甚至是10年。」

據五角大廈去年提交美國國會的報告說，中方擁有56艘傳統潛艦，而其中30艘是039型，以提升水底續航力和隱形性能。

而北京軍事專家李杰說，小型和嵌入式指揮室圍殼設計都在於增加敏捷度和隱形性能。他指出，中方船廠也需要為水下武器想出各式低成本新設計，以對付價格低廉的無人潛航器。