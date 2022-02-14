力克本土疫情，雲品國際1月合併營收為2.08億元，年成長9％。雲品表示，今年1月國內開始出現Omicron本土變種病毒疫情案例，對於雲品原本暢旺的企業尾牙帶來不少影響，雲品也於第一時間啟動企業顧客的尾牙替代方案，如改為桌菜打包、等值的外帶餐盒、亦或是延後改為春酒來辦理，將疫情的影響降到最低。

雲品與寶元紀所成立的台中「蘭克斯特」 (Lancaster House)已於一月開始試營運，大量採用自然光呈現豪宅氣息，有著藝廊、美術館的知性氛圍，至今已逆勢接單破百場，目前總營業額超過5000萬，更接單至今年十二月底，預計三月份正式開幕，將能為雲品營收帶來穩定助益。展望今年，飯店住房與餐飲宴會仍受疫情影響，國內消費市場表現將視疫情動向而定，雲品將審慎因應，並持續優化營運動能。

雲品進一步表示， 1月在住房業務上，日月潭雲品溫泉酒店維持良好穩健的住房表現，加上2月份有農曆年假期的大量旅遊住房需求，即便受到疫情影響，雖有旅客退訂，但侯補訂單持續補上，故對住房業績影響較小，在雲品不追求高住率的現況下，雲品日月潭館首季住房成績仍然可期，除了可增加旅客住宿體驗，也可持續維持日月潭館整體表現。此外，原為國際旅客為主的台北君品酒店，仍受到邊境封鎖影響較大，住房營收的離峰日與尖峰日較為明顯，但雲軒西餐廳、頤宮中餐廳與館內宴會營收仍能維持水準。

館外餐飲因受到變種病毒疫情影響，約有10％的尾牙遞延至春酒辦理或轉換為桌菜外帶，致使頤品大飯店、頤璽宴會在一月的接單場次減少，有望在二到三月時遞補辦理，雲品將審慎應對新冠肺炎疫情，持續調整並且優化營運動能，且將持續透過雲品旗下宴會平台君品Collection與多處委託經營案，期能增加營收來源。君品Collection在桃園受委託經營管理的「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」(Lancaster House)宴會、包廂訂席也都持續穩定接單。