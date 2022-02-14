新北市沈姓男子在土城區經營公司，去年9月間，他見外籍移工小蘭（化名）獨自加班，便要求對方進入他辦公室，趁機撫摸小蘭背部、大腿，同月又假藉工作，亂摸小蘭身體，沈男一邊撫摸對方，還一邊稱「跟男友有沒有做愛」、「摸摸又不會怎樣、你那麼怕幹嘛」，小蘭因驚嚇奪門而出，並在表姐陪同下報案。新北地檢署近日依違反性騷擾防治法起訴沈男。

沈男去年9月15日晚間見小蘭獨自一人在公司加班，一時起色心，要求小蘭進到辦公室內，並趁機撫摸小蘭的手、背部、右大腿，甚至捏她的右臉。沈男食髓知味，同月21日晚間又趁小蘭獨自加班時，再度要求她進到辦公室內，撫摸小蘭的手部、右臉和背部，並往小蘭右大腿靠近私密處部位撫摸。

沈男撫摸小蘭同時還一邊詢問「你在緊張什麼東西，你習慣就好了」、「來抱一下抱一下，不要緊張就好」，小蘭途中害怕想要離開時，沈男又用雙手環抱住她，小蘭忍受不了奪門而出，向遠在桃園的表姐求助。

沈男到案後承認他有撫摸小蘭身體，而小蘭表姐也稱，小蘭當天打電話時邊講邊哭，事後也出現睡不好、沮喪等情緒狀況，檢方事後依據小蘭表姐證詞、雙方對方錄音檔等證據，認為沈男有涉嫌性騷擾情事，提起公訴。

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