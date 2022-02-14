日前屏東潮榮聯合診所因醫師確診造成看診或陪病民眾被匡列居家隔離，梁姓院長深感自責，主動向屏東縣政府表達願意負起企業責任，承諾因此案隔離的135人入住防疫旅館的居家隔離者，扣除中央及縣府補助的費用後，不足住宿費用均由他負擔，估計超過200萬元。

另針對民眾因疫情被擴大匡列隔離自費住進防疫旅館，產生額外經濟負擔一事，屏東縣政府14日表示，為感謝居家隔離者配合防疫，決定補助屏東縣籍居隔者每人每天500元，溯自今年1月起。

統計至今居家隔離的屏東鄉親有262人，縣府將補助近200萬元，再加上符合申領中央防疫補償金資格者，每人每日1000元，希望減輕民眾負擔。

屏縣府指出，依中央流行疫情指揮中心指引，居家隔離、居家檢疫、照顧生活不能自理的隔離或檢疫者，可按隔離天數向中央申請防疫補償金，每人每日1000元；而屏東縣補助居家隔離者，以屏東縣民、入住本縣防疫旅館者為主，每人每日500元。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣依中央流行指揮中心規範辦理匡列隔離，全國標準一致，但去年Delta疫情發生之後，縣府匡列從嚴，被匡列居家隔離者一律安排入住防疫旅館，以防堵疫情擴散。

「沒有人希望染疫，也沒有人想要傳染他人」，因此強調，感謝居家隔離者忍耐生活不便配合防疫，也請鄉親朋友不要苛責或另眼看待，共同做好防疫。

屏縣府下午由衛生局、交通旅遊處緊急研議相關措施，決定今年1月起因接觸確診者而被匡列居家隔離的屏東縣籍鄉親，隔離期間補助每人每天500元，統計截至2月14日止，全縣有262人被匡列隔離，其中已有97人解除隔離，也會全部追溯給予補助。