網家(8044)1月營收42.72億元，續創同期新高，年增2.8％，1月適逢尾牙旺季及農曆年前採購潮，為旗下PChome 24h購物挹注動能，其中，今年網購年菜銷售更勝以往，年貨及禮盒買氣亦有顯著攀升，帶動食品整體業績年增近4成。數字(5287)1月營收1.54億元，年增17％，主要受惠春節期間，遊戲市場交易熱絡，台港8591寶物交易1月營收年增率41％，以及591、8891、Tasker出任務外包網等平台，持續貢獻營收。

網家過年期間旗下PChome 24h購物持續推出春節不打烊服務，全站超過200萬種在庫商品照常出貨，防疫宅過年助攻，帶動全站電玩遊戲訂單量大增，其中Nintendo Switch OLED搭配全新遊戲大作開賣同捆組更引發消費者搶購潮。年假過後迎接開工開學季，許多公司行號仍維持遠距辦公，預估帶動筆電及周邊商品需求提升；為孩童採購背包、文具開學用品、外宿學生小家電、家具亦將湧現買氣。緊接而來情人節及228連續假期，PChome 24h購物推出「迎新啟航」等檔期活動，提供3C、美妝、精品及戶外休閒等選品促購優惠。

數字旗下服務業專屬求職平台「518熊班」，自2009年成立至今10多年，將目標放在服務業人才市場，今年更邀請邰智源擔任品牌代言人，搶攻MZ世代服務業人才市場。

外包網自去年因疫情使得外包產業蓬勃發展，許多民眾選擇利用正職工作以外的時間，透過專業特長幫自己加薪，加上年前除舊布新需求顯現，1月份水電修繕、清潔服務的接案量較去年成長，且提供LINE找師傅的功能，及安心抵家服務，讓用戶叫修不僅快更安心，Tasker出任務透過持續提升平台服務、強化品牌知名度及提升會員黏著度，使Tasker出任務1月營收成長翻倍。