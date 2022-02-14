大江(8436)今天宣布攜手國際大廠VeCollal，以CDMO服務開發全新仿生膠原產品，以最接近人類膠原蛋白結構全新產品，問鼎全球兆元生機美顏市場商機。

VeCollal位於比利時，是全球第一間開發生機無動物來源膠原蛋白的領導企業。藉由與大江策略結盟，開發新型態仿生膠原，目前已於國際發表多項科學驗證數據，為目前最接近人類膠原蛋白結構之商業化成果，造成全球保健品牌矚目。選擇攜手大江生醫，緣由肯定大江目前在全球膠原蛋白CDMO產品開發之領導市佔，相信藉由強強聯手，能開創嶄新產品，滿足當前已崛起的生機美膚飲食需求。

VeCollal首席科學家Dr. Josue Vazquez為組織工程與醫學博士，在合作過程與大江研發團隊聯手開發產品，以科學證實VeCollal 仿生膠原蛋白可促進提升細胞產生之膠原蛋白有倍數之多。大江生醫也成為VeCollal唯一仿生膠原蛋白CDMO策略夥伴。

據各大趨勢統計，全球生機飲食市場達兆元，其中無動物來源膠原蛋白補充一直處於等待新技術滿足需求的缺口，市場預計於2028年將突破百億美元市場規模。大江生醫應用研發優勢，與比利時商VeCollal聯手推出全球第一支最接近人類膠原蛋白之仿生膠原功效原料，大江生醫也已進行各種保健品應用之開發，將為62國客戶打造無動物性原料，低碳排、永續，且經VeCollal認證之仿生膠原蛋白功效保健產品。以目前膠原蛋白技術在全球受到高度重視，仿生膠原將能快速席捲全球生機飲食市場，為美膚食美領域開拓廣大新藍海商機。