台灣大哥大今(14)日宣布新任人事案，聘請蔡祈岩博士擔任副總經理暨資訊長。蔡祈岩博士擅長以集團綜效、前瞻科技與卓越領導來推動數位轉型，曾獲頒｢台灣傑出資訊長｣、「中國最具價值資訊長」等榮譽。他期許自己帶領IT團隊以「攻城精英」的態度、聚焦於「三個創造」，成為台灣大轉型區域級科技電信公司的加速器，以及集團未來十年高速成長的賦能者。

台灣大哥大總經理林之晨表示，小時候與朋友花無數小時在「決戰俄羅斯」遊戲，想不到長大後可以與開發者蔡祈岩博士一起工作，相信在他的共同帶領下，台灣大將進一步加速轉型區域級科技電信公司的腳步，善用資訊科技創新的本質，結合優質的電信服務平台，創造集團資源綜效，並強化IT團隊的研發與疊代能力，讓更多超5G應用在台灣大的平台上開花結果，進一步將台灣打造成大東南亞區的新創基地，讓年輕創業者有機會在自己家鄉創造出世界級的軟體事業，催生出更多的momo。

蔡祈岩博士指出，5G與新創服務高速發展，IT系統開發整合的重要性與複雜性與日俱增，尤其台灣大哥大併購台灣之星之後， IT團隊必須扛起系統整合重任讓公司往「第一」的路上大步邁進、必須成為台灣大哥大的創造力引擎、必須成為集團未來10年高速成長的賦能者，這條路任重而道遠。因此IT同仁必須從「攻城師」升級為「攻城精英」，胸懷壯闊、積極進取、勇於承擔、日日精進，才能在公司轉型的歷程中充分發揮IT人的super power，扮演數位時代的魔法師。

到台灣大就任後，蔡祈岩博士將帶領IT團隊聚焦於三個創造： 「創造集團綜效」、「創造豐富的用戶端體驗」、「創造台灣-東南亞新事業場域」，具體目標包括整合豐富的集團資源、以IT專業能力開發與維運創新服務，進一步替電信平台加值，幫助用戶與企業夥伴Open Possible能所不能，並助力台灣大成為台灣與世界的連結點，攜手台灣新創公司一起前進大東南亞市場，掌握高速成長的契機。