新北市樹林後村堰極限公園旁有一塊6.5公頃用地，為高灘處撥用給原民局作為特色農園使用，但3年來因紅火蟻占據、未取得中央經費，土地規畫未有進展，用地雜草叢生，市議員廖宜琨今與各單位會勘，協議解決土地問題，並研議設置寵物公園或原民特色公園。

後村堰極限公園座落在樹林、鶯歌間的大漢溪流域，鄰近山佳火車站、樹林河濱公園等地標，環境清幽，不少居民都會來此騎車踏青。廖宜琨指出，後村堰旁這塊用地3年來卻沒有使用，相當可惜，不少民眾也反映，目前新北市雖有16座寵物公園，但樹林、鶯歌、三峽地區都沒有，只能跑到土城或板橋，希望考慮設置，也帶動河濱的遊憩人潮。

廖宜琨表示，除了樹林區外，他也將與高灘處人員前去三鶯木球場旁用地，評估設置寵物公園。由於後村堰用地已撥給原民局使用，若是市府認為做成原民特色公園，可以發揮更大效益，地方民眾也樂觀其成，但重點是希望工程進度能加快，不要使土地荒廢在一旁，雜草叢生也毀壞整個河濱景觀。

原民局指出，原本局處是計畫將後村堰旁土地，連同北大特區三峽園區、三鶯大橋下土地，設置成特色農園，其餘2處土地目前都已設置完成，但後村堰土地因為有嚴重的紅火蟻問題，導致計畫延遲，去年向中央爭取的改善經費也仍未有結果，因此還未開發該塊土地。

原民局表示，針對紅火蟻問題，中央紅火蟻防治團隊已解除列管，目前還在等待中央原民會的補助結果，今年也有編列基本設施農園工程經費挹注，針對地方民眾建議，將土地改為寵物公園或原民特色公園，市府也會在3月底前完成可行性報告，屆時若評估可行，不排除採取農園、公園同步實施的方式，滿足多方需求。