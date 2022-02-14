高林實業（2906）受惠本業出口貿易追單、春節前代理服飾與精品業績暢旺，加上轉投資杏昌（1788）接單旺季，三大引擎動能全開，使得1月合併營收達8.23億元、年增35.4％。

高林實發言人王培煜指出，去年第四季即因不少追單提前出貨暢旺，挹注全年營收82.24億元、年增24.9％，創17年來新高紀錄，今年1月仍延續出貨，加上年節服飾與精品銷售暢旺，而使得營收再創新高。