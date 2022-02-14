高林實三動能全開 1月合併營收增逾35％創單月新高 17:332022/02/14 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高林實業（2906）受惠本業出口貿易追單、春節前代理服飾與精品業績暢旺，加上轉投資杏昌（1788）接單旺季，三大引擎動能全開，使得1月合併營收達8.23億元、年增35.4％。 高林實發言人王培煜指出，去年第四季即因不少追單提前出貨暢旺，挹注全年營收82.24億元、年增24.9％，創17年來新高紀錄，今年1月仍延續出貨，加上年節服飾與精品銷售暢旺，而使得營收再創新高。 熱門股－農林 量能增溫多頭排列 歐都納輕暖服飾 春節優惠放送 #高林實 #杏昌 #全開 #追單 #服飾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨搶情人節商機 化妝保養品6折起 04:102022/02/09 時尚消費 儒鴻四利多 今年業績雙位數成長 04:102022/01/20 證券．權證 悠遊付「虎」力全開紅包券大放送 同場加映慈濟紅包 18:462022/01/25 財經 運動風躍主流 紡纖廠出貨比例增 04:102022/01/24 產業．科技 正妹約炮指定買高價戰袍 逾20男中桃花計不敢聲張 04:102022/01/08 地方新聞 抖音電商：國貨銷量增667％ 04:102022/01/08 全球財經 台中天津商圈年貨大街熱鬧開幕 參與摸彩民眾喜獲純金小老虎 12:202022/01/20 生活 虎力全開啟動聯合徵才 加工處3場次釋2千職缺 16:142022/02/11 財經 18歲以上第三劑全開 陳時中宣布：即起滿3月就可以打 14:142022/01/07 生活 人氣網紅擔任1日店長 現身一中商圈引騷動 17:352022/01/09 生活 聚陽猛賺 訂單滿到上半年 04:102022/01/18 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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