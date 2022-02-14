「2022台灣燈會」開幕表演活動將在2月15日於高雄市衛武營燈區正式開演，配合「聚光台灣 高雄發光」主燈區策展主軸，今年台灣燈會的開幕表演活動將融合高雄特色及創新設計，展現高雄的過去及展望，呈現多元的表演，節目熱鬧非凡，精彩可期。

觀光局表示，開幕表演將於2月15日下午5點30分開始，率先由高雄市管樂揭開「2022台灣燈會」的序幕，緊接著將由十鼓擊樂團、振宗藝術團及中華藝校分別以鼓陣、藝陣及宋江陣輪番上陣。另外，尚和歌仔戲、哈旗鼓文化藝術團及南島舞集將分別用樂舞方式展現多元族群融合。最後，將由福爾摩沙馬戲團、身聲劇場及舞鈴劇場分別以「躍動高雄」、「希望之翼」及「生命之光」等主題，帶來藝術性與娛樂性的華麗演出。

此外，2022台灣燈會進入「技客」的元宇宙，賞燈不再只有視覺享受還有互動體驗，觀光局指出，衛武營都會公園的「未來遊燈區」中，將數位遊戲及互動科技結合傳統花燈，融入創意、創新元素，讓傳統與現代交互激盪，使傳統花燈製作技藝獲得傳承。

「未來遊燈區」以「前進GeeKaohsiung！技客宇宙」為主題，讓民眾享受沉靜式體驗。GeeKaohsiung=Geek(技客)+Kaohsiung(高雄)，而「技客」則代表熱衷科技，喜歡研究新事物的人，也是這次燈區中設定的主角。走入「未來遊燈區」就如同進入「技客」的小宇宙，觀眾可以藉由觀覽的過程激發對未來科技的想像。

燈區中7米高的主燈「魅塔高雄」，以高雄城市天際線、海洋意象與特色地標為主題，觀眾不僅可以觀賞高雄之美，還可以透過手機寫下自己的魅塔留言，並顯示在85大樓上，帶出高雄科技之都的形象。

觀光局指出，「未來遊燈區」透過多種非接觸式的互動體驗燈件，讓民眾在防疫之餘，也能感受到有趣、好玩的聲光體驗，也能感受到科技為高雄注入的創新能量。