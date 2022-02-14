明天(2/15)就是元宵節，按照傳統習俗，在這天除了要吃元宵以外，還可以賞花燈、猜燈謎，而元宵節也代表農曆春節正式畫下句點，是一個全新的開始。命理專家艾菲爾老師在臉書粉專列出6大NG行為，並提醒大家一定要忍住別破戒，否則很可能就會遭霉運纏身一整年。

●不要睡到自然醒

大年初一的禁忌之一就是不能睡懶覺，而元宵節既然是農曆春節的最後一天，自然也要有始有終、早睡早起，這樣才能養足一整年的精神，做起事來更有幹勁和朝氣；若是睡到自然醒、太陽曬屁股，只會讓你越來越懶散，做事力不從心、缺乏動力。

●不要口出惡言

元宵節也是一家團聚的日子，要好好把握和家人相處的時光，要多說好話，為自己修口德，不要生氣也不要罵人，害自己造口業，更不要打罵小孩，因為在古代只有牛會被鞭策耕作，打罵孩子只怕他不但聽不進去，還變得越來越牛脾氣。

●不要剪頭髮

元宵節千萬不要剪頭髮，連自己拿剪刀稍微修剪髮尾也不行，因為「髮」諧音「發」，如果把頭髮剪掉了，今年還要怎麼發大財呢？艾菲爾老師建議，可以在晚餐煮一道「髮菜干貝湯羹」，髮菜象徵發財、干貝代表元寶，煮成黏稠的湯羹，有金銀財寶黏著你的寓意。

●不要借錢給別人

不管是朋友還是家人，都不能將自己的錢財外借，這麼做等於將自己的財運拱手讓人，未來一年在財運方面將會輸人一截，不但花錢如流水、左手進右手出，就連想存錢也很困難，只能當個過路財神。

●不去醫院

元宵節是大喜之日，任何晦氣之事都盡量少做，若非緊急突發狀況，就不要動不動進出醫院，如果只是小感冒或不痛不癢的碰撞，最好在家自己包紮、觀察一天，不過這項禁忌對於元宵節以前就已經住院的人例外。

●不要殺生

元宵節當天要心存感激，不宜殺生，否則今年自己的運勢也會多災多難，或容易有破財危機，如果因為職業無法避免，則沒有這種忌諱，只要做好自己本分之事，也是自助助人。