將在年底登場的台北市長選戰，各政黨會推派誰出馬角逐，一直都是各界關注焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日在回答網友關於民進黨台北市議員王世堅參選市長的問題時，直言王是台灣唯一真男人。對此，王世堅表示，自己感謝大家的肯定，並指大家可能是想為緊繃的選戰增加歡樂的氣氛。

吳子嘉13日晚間在自己經營的網路直播節目《董事長開講》當中，評論與分析台北市長選戰等時事議題時，有網友向吳子嘉提問，「堅哥呢？王世堅也可以出來選市長嗎？」對此，吳子嘉直言，憑良心講，如果哪天王世堅可以選市長，「表示台灣的民主進步了、民進黨進步了」。光看王世堅的風骨，「他對他的女朋友到現在為止，多少年了？我忘記了，十幾年了，不離不棄，堅哥夠帶種吧！這種男人找不到，堅哥是台灣唯一真正男人」。

對於有關參選市長的傳聞和討論，王世堅今天(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，「我非常感謝吳子嘉、高嘉瑜和蔡易餘對我的肯定支持」，他們可能想說，在這麼緊張的選情當中，增加一點歡樂的氣氛，非常感謝他們，尤其是蔡啟芳委員，還在病體初癒後表態支持自己，「他們都給我當過一日市長，我已經心滿意足」。

同時，關於台北市長選情，王世堅則指出，前交通部長林佳龍後勢看漲，「他還沒表態，就有這樣的民調；在他正式表態後，民調會再攀高」。王世堅認為，林佳龍經過起起伏伏，讓他看透很多事情，懂得凡事應該謙卑以對，更清楚要善用資源、把握機會，為社會做事。