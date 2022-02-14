智慧手機已經成為現代人的必備物品，但手機成癮也為社會與人際關係的問題。一項由加拿大學術機構進行的研究揭示了全球24個國家智慧手機的成癮率排名，中國排名第1，其次是沙特阿拉伯，而德國則墊底。

《法國國際廣播》（RFI）報導，這項研究是由加拿大著名公立研究型大學—麥吉爾大學（McGill University）的研究人員進行，發表在《人類行為中的計算機》（Computers in Human Behavior）雜誌上。

麥吉爾大學的研究人員收集了全球24個國家的近3萬4000名參與者在2014年至2020年間的智慧手機使用數據，參與者的年齡在15至35歲之間，總體平均年齡為28.8歲，大多數參與者是女性（60%）。

研究人員針對每個國家智慧手機的使用問題進行打分，分數從10到60。中國排名最高，排名第2的是沙特阿拉伯，其次是馬來西亞，德國排名最後。

報導說，該團隊研究了以前發表的81項關於青少年和年輕成年人使用手機情況的研究。結果顯示，世界各地智慧手機的使用問題都在增加，這可能會對年輕人產生「心理後果」。

隨着智慧手機的普及，現在孩子獲得第一部手機的平均年齡是10歲，年輕人正變得越來越依賴他們的智慧手機。

報導還提到韓國大學的另一項研究表明，對手機的依賴可能影響青少年的大腦。研究結果顯示，沉迷於智慧手機的青少年更有可能患上精神疾病，包括抑鬱症和焦慮症。