新北市石門楓林路某民宅2樓今（14）日下午4時50分許傳出火警，鄰居發現火光與黑煙從門窗竄出，由於屋內1名60多歲行動不便的男子呼救，遂立即向新北市消防局報案，消防人員趕抵後，已於5時18分將男子救出，該男有意識、對聲音有反應，隨即已送金山台大醫院，火勢目前已獲控制，起火原因仍待調查。