新北石門民宅竄火舌 6旬翁行動不便獲救送醫 17:502022/02/14 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石門區民宅火警，1名行動不便男子獲救。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石門楓林路某民宅2樓今（14）日下午4時50分許傳出火警，鄰居發現火光與黑煙從門窗竄出，由於屋內1名60多歲行動不便的男子呼救，遂立即向新北市消防局報案，消防人員趕抵後，已於5時18分將男子救出，該男有意識、對聲音有反應，隨即已送金山台大醫院，火勢目前已獲控制，起火原因仍待調查。 新北愛幸福市集 好康婚禮周邊商品4折起 新北＋7 砂石場家聚3童確診 兩校停課14天 #石門 #行動不便 #男子 #新北 #民宅火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南出現新北個案足跡 逛南紡購物中心及星巴克 36人遭匡列 15:432022/02/14 生活 林口2校停課14天 高雄有症狀不得入校 04:102022/02/14 焦點要聞 春遊新北山海湯 抽獎拿好康 04:102022/02/13 焦點要聞 金石門扭力彈簧鉸鏈 日廠愛用 04:102022/02/14 產業特刊 阿婆灣有事！兄弟騎車自撞 兄摔落10米深谷 14:472022/02/13 社會 神秘旅美教授「翁達瑞」長相終於曝光：地點不能說 16:502022/02/14 政治 外商主管工作20年連續12年遭減薪 退休一次要回3000萬 12:472022/02/14 生活 9傳播鏈待釐清 新北設計師南部過年 04:102022/02/14 焦點要聞 新北染疫設計師很忙！狂搭北捷3路線 還坐國光到台中 15:122022/02/13 生活 民代解禁跑攤 侯友宜：需疫情相對穩定 11:562022/02/14 生活 2024勝選組合 劉泰英促侯柯配 04:102022/02/14 政治要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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